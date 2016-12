Yei Love: la mujer que vive con tres corazones en el pecho

Celebramos el mes de la mujer con Yei Love una caraqueña que ha sido cuestionada y criticada por no temerle a su sexualidad y hablar libremente del sexo y sus vertientes

Son muchas las cosas que podrían decirse y hablarse sobre Yeisa Álvarez –el nombre real de Yei Love– desde sus polémicas fotos, su disputa con una de sus antiguas compañeras de aventuras, que se convirtió en tendencia por una foto de sus pezones en forma de corazón, la serie de comentarios que se desató por una foto de ella en una moto, por su participación en Urbe Bikini, por sus cirugías y antigua figura, accidentes. En fin, como pueden ver, son muchas cosas con las que Yei Love ha tenido que lidiar a lo largo de su carrera y ese es uno de los motivos que nos llevan a celebrar el mes de la mujer con una venezolana que ha roto paradigmas y callado bocas.

Todo lo anteriormente mencionado son elementos que forjan lo que es hoy en día Yei Love, una locutora, animadora, presentadora, imagen de muchas marcas, oradora, comunicadora y sobre todo, apasionada por su trabajo. Su legado y propósito en la vida, el mismo que ella se ha encargado de descubrir con sus uñas y dientes se hace cada vez más tangible y es este el otro motivo para celebrar la feminidad y el poder que reside en la misma.

Conocida también como “la maestra del sexo” Yei Love conduce el programa radial, la escuela del sexo, presenta shows semanales en el centro comercial Sambil, recorre el país junto a Vanessa Senior, Tony Boom, Dj Nany y todo un equipo que se ha encargado de llevar el poder de las redes sociales en Venezuela a otro nivel. Una mujer que muchos hombres y mujeres quisieran tener o al menos parecer y otros tantos rechazan y cuestionan. Sea cual sea el caso, Yei Love tiene corazón para todos.

Luego de realizar su programa de radio en FM Center, la caraqueña ataviada en una ajustada falda corte alto de patrones lineales, una camisa de cuadros blancos y negros adaptada a su figura por ella misma, altos tacones, maquillaje impecable y un peinado de trenza, me invitó a subir con ella en el ascensor y responder todas las preguntas que yo tenía, porque es mucho lo que podemos ver de Yei Love a través de su Snapchat y cuenta en Instagram, pero existen otras preguntas que ustedes al igual que yo han querido hacerle y en esta oportunidad yo les traigo las anheladas respuestas:

¿Qué papel ocupa el sexo en tu vida?

Creo que como mujer te pondría responder eso más allá de cómo maestra, pues puedo separar la pregunta entre mujer y ser maestra porque como mujer tiene una parte importante pero aprendí que el sexo es sexo y ya. Yo no soy capaz de elegir una pareja como tal simplemente por tener buena química sexual o soy capaz simplemente de rechazar alguien porque no la tenga. Yo creo que se pareja va mucho más allá, es un proceso de aprendizaje, en donde dos personas deciden compartir no solo una vida sexual sino algo que va mucho más allá de eso

Ahora, como maestra del sexo, lo veo como mi trabajo, yo incluso no hablo de sexo, yo lo dejo simplemente para la parte de mi trabajo en sí, no ando por la vida creyendo que yo soy la mejor ni nada solo que yo he hecho una investigación periodística bien interesante y eso es en lo que yo me enfoco. En esa visión de amiga, en ser la esa pana a la que le puedes preguntar cosas que quizás no estén acostumbrados.

¿Cómo descubriste lo qué querías ser? ¿Estás viviendo” la vida de tus sueños” o todo salió de un modo distinto a lo que habías pensando para ti en un futuro?

Hay personas que me dicen “Tú no eres Yei Love, Tú eres Yeisa Álvarez,” Bueno, yo me convertí en Yei Love. Yei Love es la mujer guerrera, tatuada con un cuerpo curvilíneo, bien arreglada, bien maquillada que siempre quise ser, la mujer que ayuda a muchísimas personas, la mujer que está pendiente de hacer una labor social en cualquier cosa que haga y dejar un mensaje, dejar una huella y yo me convertí en Yei Love. Si estoy teniendo la vida de mis sueños, tengo demasiadas satisfacciones en lo que hago y creo que no podría estar más agradecida con el público porque millones de veces me dijeron “un personaje como tú no entraría en una sociedad como la venezolana” y bueno aquí estamos haciendo el trabajo sucio, como quien dice.

Las experiencias más enriquecedoras desde que eres “la maestra del sexo”

Le agradezco muchísimo siempre al circuito de FM Center por haberme dado la oportunidad de tener mi programa de radio porque me enseñó algo que es bien importante para cualquier persona que sea talentosa y es la disciplina. No la tenía, quizás tenia algún talento pero no le ponía en práctica la disciplina. No tenía el ejercicio de la disciplina y eso hizo que yo en algún momento de la vida estuviese quizás un poco sin saber qué hacer. La radio me da este piso que ha sido bastante fuerte, y de verdad selo agradezco muchísimo y me ha permitido tener acceso a muchísimos artistas que muchas personas amarían entrevistar y creo que mis redes sociales también. Son momentos que he vivido con las redes que no puedo olvidar como el impacto que han causado muchos de mis escritos, mis shows en tarima, de verdad seria muy largo y extenso todas las cosas que he podido conseguir y que me encantan.

El mito social más grande para ti

El hecho de creer que la mujer necesita que un hombre la saque de abajo para poder llegar a surgir y ser alguien. Yo creo demasiado en el empoderamiento de la mujer. Me gusta ver a la mujer poderosa y eso es por lo que lucho día a día. Por demostrarles que si se puede, o sea mis parejas las elijo yo. Soy una persona libre, yo estoy con quien yo quiero estar, no con quien quiera estar conmigo con quien voy a estar para tener algún beneficio. ¡No! Yo estoy con quien quiero estar y yo hago lo que yo quiero hacer y creo que así he manejado mi vida, con mucha libertad.

Para todas esas personas que insinúan que tu trabajo solo implica “estar desnuda y mostrar los senos” y que careces de un mensaje ¿qué tienes qué decirles hoy en día?

No los juzgo para nada porque lamentablemente nos han enseñado ciertos puntos en la vida o socialmente. No es culpa ni siquiera de esas personas que me juzgan. Me prejuzgan. El prejuicio siempre va a estar presente. Una tipa súper tatuada que se ha desnudado un montón de veces y yo lo veo como mi manera de ejercer mi libertad y mi libertad de decisiones. Simplemente la mayoría que tiene ese concepto de mi, son personas que no me conocen, no han hurgado un poco en lo que es mi vida y no, no me molestan en lo más mínimo. Me interesa mucho más las personas que si se han dedicado a ver quién es Yei Love y de alguna manera he llegado a cambiar vidas.

¿Cómo se vive con 3 corazones en el pecho?

Con mucho amor, yo soy fanática del amor. Hay gente que me ve como una insensible porque he aprendido mucho a manejar lo que es el amor. A mi Luis Fernández me dijo hace mucho tiempo que “la mujer es un acto de decisión” y hoy yo lo confirmo y lo corroboro. Uno decide con quien estar, hasta dónde va a estar y cuándo quieres dejar de estar. Tengo tres corazones en el pecho, tengo muchísimo amor, me mueven muchísimos los ideales. Todo lo que tenga que ver con la parte ideológica de Yei Love me afecta increíblemente cuando no se dan las cosas como quiero o cuando veo un acto de injusticia. No sabes lo que me molesta la injusticia. Siempre he sido una guerrera y he luchado contra los medios de comunicación social que quieren meternos en la cabeza un patrón que realmente no es el único y el estandarizado, entonces por ahí va la cosa.

Si tuvieses que comparar a la Yei Love del 2014 – 2015 con la del momento ¿cuál es la enseñanza más significativa?

La palabra seria evolución. Muchas personas viven años iguales toda su vida, pasa el año que viene, termina el año que viene, termina este año, pasan al siguiente y siguen teniendo la misma vida. Yo gracias a Dios, todos los años son diferentes, un aprendizaje que se nota. Eso se nota en la cantidad de frutos que voy recogiendo durante todo este tiempo.

¿Qué se siente ser toda una “celebridad en las redes sociales”?

Una responsabilidad social muy grande. Es estar cada vez más claro en lo que quiero, estar cada vez más claro en que hay un mensaje que emitir y hay unas fotos sexys que hacer, entonces, entre eso se debate Yei Love.

¿Cuál es el dark side de tu trabajo?

¡Las redes sociales son el diablo! La gente puede llegar y amarte tanto como pueden llegar a odiarte e influye mucho en tu vida personal. Hay personas que no entienden que las redes sociales son mi trabajo. Que el hecho de que yo no suba una foto contigo no quiere decir que yo no te ame, no te quiera, no te adore o no quiera estar contigo. Eso no tiene alguna repercusión en lo que es la vida real. Cuando la gente no tiene claro lo que es la vida real y se cree la vida que tiene por redes sociales, ahí vienen lo problemas. Yo estoy súper consciente de que es mi trabajo y lo defiendo así.

Hace poco comentabas que tú manejas tu vida profesional ¿cómo lo haces? ¿Cómo mantienes tu vida personal y la profesional separadas o no?

Yo la verdad he sido bastante abierta con mi público y a veces cuando los dejo meterse en mi relación es imposible que yo venga y les diga “No bueno ya no te voy a explicar por qué terminé con mi novio” No, tengo que explicarlo porque de verdad yo dejé que entraran a mi vida. Una vez lo oí en una entrevista que le hicieron a José Luis Rodríguez, él decía –en paráfrasis- “Al principio muchos artistas se mueren porque aunque sea los medios de comunicación le presenten atención de alguna forma y después andan quejándose de que invaden su vida personal.” En mi caso no es así, siento que en todas las cosas que hago trato de ser lo más honesta posible y si se me escapa algo y se enteran por otro lado que no sea de mi boca lo puedo corroborar sin ningún tipo de problema porque no me avergüenzo de lo que soy ni de lo que hago.

¿Te consideras feminista?

Totalmente. Mucha gente cree que el feminismo es estar por encima de los hombres y no tiene nada que ver con eso. El feminismo aparece luego de la segunda guerra mundial que es cuando se viene a ver el auge, de que la mujer tiene voz y voto. Antes, la mujer era solamente para estar 24 horas metidas en la casa limpiando y no, no puede ser. Feminista no quiere decir que yo quiero pisotear a los hombres. Yo a los hombres los amo y los adoro, los quiero y los amo con mi vida porque quiero que entiendan que podemos tener los mismos derechos, los mismos trabajos y al fin y al cabo no necesito depender de alguien, no necesito idolatrar a alguien para poder sentirme útil.

Hablando un poco de moda ¿Cómo definirías tu estilo al vestir?

Mostrarle a la gente la versatilidad de llevar tatuajes y vestir bien. La mayoría tiene un concepto errado de lo que es estar tatuado. Pensaban que siempre tienes que andar vestida de negro y tal. Que seas maloliente, no sé por qué la gente tiene ese concepto pero yo soy una persona que está muy pendiente de la moda. Me gusta muchísimo, le pongo mi toque personal y creo que eso ha hecho la diferencia y es uno de los rubros en donde me va mejor mercadear. Es una de las industrias que me encanta, lo que es la moda y creo que dentro de poco vamos a hacer varias cositas con esto.

Las cirugías para ti no son un secreto pero ¿qué les dirías a esas mujeres que no saben cómo determinar si realmente quieren hacérselas o simplemente sienten que deben hacérselas por complacer alguna idea o persona externa?

Las personas siempre buscan comprarse con otras personas y compararse con alguien más y decir “bueno, yo quiero las tetas de fulana o el trasero de tal” pero yo no. Yo siempre me veo en el espejo y digo “Yo quiero los senos más pequeños, quiero la cintura más grande, quiero la cintura más pequeña, quiero el trasero más grande, quiero las piernas más definidas” Y no lo busco en una comparación sino en ver una evolución en mí. Como lo estoy haciendo ahora que ando en un mundo que es difícil porque no es que me voy a dedicar al fitness pero decidí incluirlo en mi rutina y créeme que no es nada sencillo cuando tienes programa de radio, eres madre, eres hija, tienes shows por toda Venezuela y llevar una rutina es bastante complacido. Pero ahí estoy poniendo a prueba también mi disciplina.

¿Qué es para ti el amor propio?

El amor propio es lo más importante que una persona pueda defender. El amor propio se construye. No todo el mundo ama lo que es ni lo que hace entonces pienso que deberíamos empezar a amar las cosas que hacemos para que en futuro podamos amarnos a nosotros mismos.

¿Hacer el amor o tener sexo?

¡Las dos cosas! De verdad que he tenido sexo que ha sido increíble y he hecho el amor, que ha sido brutal, pero no lo sé. Depende de la situación. Sexo con amor también es brutal y me gusta la combinación.

Muchos se muestran excesivamente preocupados por “lo que haces” ya que eres madre ¿Cómo manejas toda esta situación de ser la emisora de un mensaje muchas veces explicito teniendo un hijo? ¿Cuál sería el legado que quieres dejarle?

Mi hijo está súper consciente de lo que es la realidad. Todos tememos y tenemos un pavor a la realidad. Entonces yo trato de educarlo a él en base a la realidad. Yo no soy la maestra del sexo para él. Yo soy su madre, soy su mamá. Yo no voy dándole clases de sexo a mi hijo. La gente cree que mi hijo permite y yo no voy a permitir que mi hijo me vea en ningún acto sexual. Yo soy su mamá, este es mi trabajo, lo hablo lo más claro posible y no me avergüenzo porque creo que lo he sabido llevar bien.

Para ti ¿qué cualidades debe tener un buen amante?

He tenido pocos buenos amantes ¿sabes? Hay personas que me han amado mucho, entonces eso hace como una equivalencia pero a nivel sexual he conseguido personas que se han sentido extremadamente seguras en el momento de… -tener sexo- y estar con la maestra del sexo no es fácil, entonces cuando me demuestran esa seguridad, porque obviamente algo esconden, es porque ya tienen mucho experiencia y están seguros de que lo que van a hacer va a estar bien.

Creo que ser una persona segura es todo. Quizás me ha tocado porque justamente lo que más he conseguido en el mercado han sido hombres con miembros bastante grandes entonces creo que eso les hace sumar una seguridad u hombres muy guapos. La gente a veces tiene el concepto de que a veces los feitos son lo mejor o lo que sea, bueno, no lo sé. A mí me gustan todos en realidad, o todos o ninguno. Yo puedo durar muchísimo tiempo sin sexo y no tengo ningún problema. Si no tengo química con alguien, no fluye y sí, hay hombres guapos que se sienten muy seguros y en el momento de compartir se nota que no tienen temor y la juventud también es importante porque los jóvenes no tienen miedo y entonces por ahí va la cosa.

Para terminar Yei Love ¿qué se siente atravesar límites y fronteras llevando tu mensaje?

Esto apenas comienza. Tengo un mensaje que dar con sexualidad responsable by Yei Love donde la gente cree que voy a ir a hacer la escuela de sexo para adolescentes y no es así. Yo hablo de dar opciones para que ellos elijan su estilo de vida y sepan que quizás una enfermedad a los 15 años o un niño no te va a frustrar toda tu humanidad. Yo quiero mostrar las cosas que vas a poder ganar si tú aprendes a cuidarte. Es justamente eso, sexualidad responsable. Lo estoy haciendo en los colegios, es de manera gratuita pero no ha sido fácil entrar a los colegios así que bueno vamos poco a poco.