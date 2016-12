VOCUS: ¡Tenemos una agrupación femenina venezolana!

Llegó el momento de conocer una nueva propuesta musical venezolana encantadora titulada Vocus, cinco chicas que cambiarán el mundo con sus voces

En un mundo musicalmente hablando dominado por las mujeres a nivel internacional, cantantes solistas, duetos y bandas impresionantes como Fifth Harmony, Little Mix y otras tantas se han convertido en las agrupaciones más cotizadas a nivel mundial y en Latinoamérica este tema de las agrupaciones no se queda atrás, Incluso en Venezuela han existido agrupaciones femeninas importantes en su momento pero en la actualidad no parece haber a simple vista un buen ejemplo de ello, pero eso está a punto de cambiar.

Te presentamos a VOCUS un grupo conformado por cinco guapas chicas venezolanas con un poder vocal impresionante que sin duda alguna podrían competir a gran escala con las agrupaciones internacionales anteriormente mencionadas. Te invitamos a conocer a cada una de sus integrantes y sobre todo a que caigas enamorado del girl power que posee VOCUS:

Con solo 6 meses de haber sido fundado, y próximo a su lanzamiento oficial, Vocus es la primera agrupación musical venezolana femenina cuya ejecución es la comúnmente conocida como “Acapella”. Con solo pocos meses de haber nacido ya en su etapa de preproducción se logró la conformación de la agrupación de manera fija, la integración del equipo técnico, donde figuran Manuel Barreto como Director musical y arreglista de la agrupación y Delia Dorta como Vocal Coach y la realización de material de venta en el que se incluye un primer video-demo por concepto de piloto ya disponible en las redes sociales e internet. Utilizando el formato del “Cover” para sus comienzos, la agrupación sigue con el montaje constante de nuevo repertorio y preparación para sus presentaciones, lanzamiento oficial y realización de más material audiovisual.

Integrantes:

Claudia Santos:

Inicia su carrera estudiando canto en la academia de Mayre Martinez siendo su corista por varios meses a los 16 años de edad. Después de su preparación por varios años concursa y clasifica en un concurso internacional de canto llamado “Avon Voices”, llevándola a cantar a Rio de Janeiro, Los Angeles y finalmente New York en la final de la competencia donde conoce al jurado en persona, siendo este conformado por Fergie, Diane Warren, Ivete Sangalo entre otros.

A meses de su regreso de Nueva York a Caracas fue contactada por Gustavo Aguado invitándola a participar en el Álbum nominado al “Grammy latino 2013”: Escultura. En este comparte una canción con los hermanos Borjas llamada “Damelo todo” y tuvo la oportunidad de compartir tarima con Ruben Blades, Gilberto Santa Rosa y Lena Burque. Es contactada por productores en Nashville-Tennessee (USA) teniendo presentaciones en la ciudad de la música de forma regular en todo el año 2014 y unos meses posteriores de regresar a Caracas para asistir a su graduación como Abogado en la Universidad Central de Venezuela, a finales del año 2014, audiciona para el musical de Broadway “Despertar de Primavera” quedando en el elenco; siendo esto su primera aproximación con la actuación. Posterior a la temporada del musical Claudia, junto con su socio y director musical de la agrupación Vocus: Manuel Barreto, contacta de forma personal a las otras cuatro integrantes de la agrupación para así formar “Vocus”, primera agrupación Venezolana femenina acapella que actualmente se encuentra en su etapa final de preproducción.

Nercy Padrino:

Inicia su carrera como cantante formando parte de diversas corales y agrupaciones de la iglesia, como el Coro Juvenil Arquidiocesano de Caracas (CORJAC), Grupo Naim, Coro Getsemani, entre otros. Posteriormente participa en la cuerda de sopranos del Orfeon Universitario (UCV) bajo la dirección del profesor Cesar Alejandro Carrillo. Luego de su participación en el Reality Show Talentum, ha trabajado como corista de producciones musicales de algunos artistas nacionales como Oscar De Leon, Moncho Marti­nez y otros artistas nacionales emergentes. Actualmente es estudiante de La escuela contemporánea de la voz y es integrante del primer ensamble de voces femeninas de Venezuela, Vocus.

Jennifer Gomes:

Inicia su carrera cantando en ceremonias religiosas siguiendo el camino de artistas reconocidos como por ejemplo Aretha Frankling y Jennifer Hudson que tuvieron los mismos comienzos; a los 18 años de edad su interés por el blues y otros géneros captan su atención y empieza a formar parte de una banda llamada “Calle Santiago” para llevar acabo el Tributo a Pink Floyd por toda la ciudad de Caracas, y posterior a eso se une a otra banda llamada “Bocaleon” para hacerle homenaje a “Los Beatles”. Audiciona y actualmente forma parte de Vocus.

Maricruz morales:

Empieza su formación artística a los 2 años y medio en Las Voces Blancas de Elisa Soteldo cantando y bailando tap, estuvo en el ballet del Teresa Carreño y fue parte del coro de la Orquesta Sinfónica Infantil de Venezuela. Estudio en el Conservatorio Juan Manuel Olivares hasta 3er año de teoría y solfeo y vio canto lírico con Victor López. Posteriormente estudio durante 3 años en la academia de Mayré Martinez, vio clases con Marisela Leal, José Ramón Carranza, Hanna Kobayashi y 8 años con Delia Dorta. Estudio solfeo y armonía durante 1 año en Arsnova, Piano con Laurent Lecuyer en la Escuela Itinerante de Música y actualmente se forma en la Escuela Contemporánea de la Voz. En cuanto a experiencia en el escenario: Protagonizo 3 obras de teatro infantil del grupo Colibrí con los papeles de Dorothy en El Mago de Oz, Jasmin en Aladino y Wendy en Peter Pan; ha trabajado en montajes varios de Federico Pacanins y ha participado como cantante invitada junto a Laura Guevara en homenajes a Billo’s por Magdalena Frómeta.

Claudia Rojas:

Realizó sus estudios actorales en El TET y estudios vocales con la maestra Delia Dorta. En las tablas se ha desempeñado en obras tales como “Godspell”, “Un Canto a Caracas”, “El Mago de Oz”, “El Cumpleaños de Fulanito”, “Billo Centenario” y “Despertar de Primavera” en el rol de “Wendla Bergman”. También participó en el microteatro con la obra “Dime que sí”. Actualmente es integrante del grupo vocal femenino “Vocus”. Ha trabajado con figuras como Armando Alvarez, Luis Fernandez, Federico Pacanins, Danielita Alvarado, Delia Dorta y Simón Díaz.