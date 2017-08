Ricardo Arjona no es esclavo de la moda

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, con más de 30 años de carrera, admitió hoy en San Juan, donde actuará en dos fechas como parte de su gira “Circo Soledad”, que prefiere presentarse como quien es sin aparentar ni “ser víctima de la moda”.

En una rueda de prensa en el Coliseo de Puerto Rico, donde el artista de 53 años se presentará el 20 y 21 de octubre próximos, dijo que trata “de estar al día, y de absolver lo que está pasando”.

“No quiero disfrazarme, no quiero ceder, sino aceptarme. Quiero ser consecuente conmigo mismo, quiero estar al día con lo que está pasando dentro del mundo que pertenezco, no quiero ser víctima de la moda, seguir el camino y así es hacer los discos que me gustan a mí”, resaltó.

El autor de al menos 15 producciones y cientos de canciones admitió de igual manera: “prefiero un disco fracasado y que me guste, a que tenga éxito y no me guste”, pues afirmó que “las cosas que hago, las hago mejor hoy”, aunque dijo que es “más complicado y más aburrido” que en el pasado.