Pastor Oviedo se lleva de Venezuela las ganas de volver

Desde un nuevo país como hogar, Pastor Oviedo nos da sus consejos, opiniones y manera de ver las cosas respecto a las realidades que poco artistas se atreven a conversar

Si hablamos de talento nacional y personajes inolvidables dentro del espectáculo, entonces hay un chico que no podemos dejar pasar, un venezolano que nació en Aragua con dotes artísticos logrando permanecer en la memoria colectiva del venezolano con papeles en telenovelas como “Negra Consentida”, “¿Vieja yo?”, “Gato tuerto”, el programa “En tres y dos”, la película “Cyrano Ferandez” y pare usted de contar. Participaciones especiales en la famosa obra “Amores de barras” -entre muchas más- y toda una trayectoria en la radio.

Hace pocos meses podías escucharlo en la radio acompañando a la periodista Ana Alicia Alba y ahora si googleas “Pastor Oviedo” podrás ver un montón de enlaces que remontan a su vida sexual y sus relaciones privadas. Todo un escándalo que se desató a través de las redes sociales del cual no vamos a detallar porque ya muchos conocen y nuestro propósito es ir más allá. Queremos conocer a ese Pastor Oviedo como humano, ciudadano y venezolano que emigró en busca de hacer tangibles otros sueños -incluso podría tener sueños en común contigo-.

Actualmente residenciado en México, participando en obras de teatro del país y caracterizándose cada vez más por sus divertidas publicaciones a través de su Snapchat donde vemos a un Pastor Oviedo que no descansa y siempre va por más. El presentador además estuvo en boca de todos por ser el protagonista de una campaña contra la homofobia junto al actor Carlos Arráiz. Son los logros y legados que deben ser siempre recordados y por eso hoy decidimos conocer mucho más sobre este joven actor que con su afro -y de vez en cuando sin el- se encargó de hacerse un lugar importante en el mundo.

¿Qué te llevas de Venezuela?

Las ganas de volver.

¿Cómo cambia la vida de un actor al mudarse a otro país? ¿Cómo defines ese proceso para ti?

El tema del acento es muy importante. Tienes que lograr controlarlo si quieres entrar en la competencia porque no todos los personajes son de venezolano.

Si pudieses romper una idea preestablecida en la sociedad ¿cuál sería?

Que cuando un actor no hace novelas no se acabo su carrera. Pero también depende de lo ignorante que sea esa sociedad de la que hablas. Hay mucha gente que piensa que uno esta acabado cuando no sale en TV.

Para pastor Oviedo ¿Qué debe tener un verdadero artista?

Mucha paciencia.

¿Cómo defines para ti la experiencia de viajar?

Es un privilegio y siempre un aprendizaje.

¿Prefieres actuar en las tablas o frente a las cámaras?

Ambas me apasionan aunque la experiencia de tener de frente al público es única.

¿Cuál es tu placer culposo?

Cantar regueton a todo gañote mientras manejo.

¿Tus miedos más grandes?

La muerte de mis seres queridos.

Cuéntanos tu experiencia más gratificante como locutor y como actor:

Como locutor que un oyente te pregunte sin conocerte si uno es el que tiene el programa de radio en la emisora XXXX. Y como actor que un director o productor te llame para un nuevo proyecto después de verte en un trabajo anterior.

Si pudieses contar una historia a través del arte ¿cuál sería?

Los cinco matrimonios que suman mis padres y como de ahí somos 9 hermanos inseparables donde mi papá es el papá de todos y mi mamá es la mamá de todos.

Los libros que recomiendas:

Cualquier obra de Shakespeare, Chejov, Ibsen.

Películas que te hayan dejado reflexiones inolvidables:

Puede ser crudo pero hay un documental llamado MEA MAXIMA CULPA. THE SILENCE IN THE HOUSE OF GOD. Hay que ponerla hasta en los colegios para que la gente deje de relacionar la Fe o la religión con la institución de la iglesia.

¿Algún mantra o frase que te repitas para subirte el ánimo?

¨Si superé lo anterior con esto también puedo”

¿Cómo haces un boost para ti cuando te sientes bloqueado o cayendo en lo monótono?

Me ha pasado pocas veces pero cuando sucede siempre busco algo que aprender

¿Qué consejos le das tú como ciudadano a un venezolano que quiera emigrar?

Que debe estar dispuesto a pasar trabajo (Yo sigo en esa etapa) pero la gente que tiene más tiempo me dice que se supera y luego viene lo bueno.

Luego de toda la revuelta que ocasionó la visita de tu pareja a Venezuela en los medios de comunicación social ¿Cuál es la experiencia positiva y negativa que te quedó de ese boom mediático referente a tu sexualidad?

Que somos unos niches e ignorantes porque eso no debe causar ningún revuelo ya que nunca aparenté ser otra cosa. Una salida del closet es distinta. Tendrías que llevar una vida hetero para que sea una sorpresa.

¿Cuáles son esos must have de Pastor Oviedo para tener un buen día?

Pararse muy temprano y salir sin revisar las redes sociales.

Tus cuentas preferidas en Instagram:

@a_lola_love_

@rockyandromy

@love.watts

¿Te gustaría regresar a una Venezuela bajo cuáles “circunstancias”?

Cuando podamos vivir de lo que nos gusta y sabemos hacer.

¿Sientes que un artista debe expresarse libremente frente a lo que le incomoda y afecta o debe mantenerse al límite?

En escena se tiene que respetar un libreto y fuera de escena el artista no deja de ser un ciudadano.

¿El rumor más absurdo que hayas leído sobre ti?

Que entré a SONY ENTERTAINMENT TELEVISION porque me acosté con un chivo del canal.

Si tuvieses que dejar un mensaje final en este mundo ¿cuál te gustaría?

Que le echen bola.

>Fotografía: Seneidy Davila @seneidy<