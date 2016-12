Ozuna: Un verdadero batacazo de la música

El cantante boricua Ozuna arrasa con sus canciones en toda América Latina

Ozuna es una de las figuras de la música urbana más prometedoras. Este año ha conquistado las radios de América Latina logrando, además, posicionarse en los primeros puestos de los rankings más importantes. Como si fuera poco, fue recientemente catalogado por la revista Billboard como el artista de mayor crecimiento en el mercado latino durante este año y logró alcanzar más de 2 millones de subscriptores en su canal de YouTube.

Pero el éxito de este joven de apenas 24 años no termina aquí, demostrando realmente que es uno de los artistas más prometedores de los últimos tiempos: recientemente fue certificado por la plataforma como un fenómeno y cuenta con nueve videos con más de 100 millones de vistas cada uno, entre ellos están: “Corazón de Seda”, “Si te Dejas Llevar”, “La Ocasión”, “Pusho – Te Fuiste” , “Te Vas”, “En La Intimidad”, “Si No Te Quieren”, “Si No Te Quieren Remix” y su sencillo “Dile Que Tú Me Quieres”.

No hay dudas que Ozuna es un afortunado y talentoso que viene pisando fuerte en la escena latinoamericana.

Te dejamos disfrutando de “Dile Que Tú Me Quieres”