Todo lo que debes saber sobre los Premios Óscar

Denis Villeneuve (Arrival)

Mel Gibson (Hacksaw Ridge)



Damien Chazelle (La La Land)



Kenneth Lonergan (Manchester By The Sea)



Barry Jenkins (Moonlight)

6. Como Mejor actriz:

Isabelle Huppert (Elle)



Ruth Negga (Loving)

Natalie Portman (Jackie)



Emma Stone (La La Land)



Meryl Streep (Florence Foster Jenkins)

7. Como Mejor actriz de reparto:

Viola Davis (Fences)



Naomie Harris (Moonlight)



Nicole Kidman (Lion)



Octavia Spencer (Hidden Figures)



Michelle Williams (Manchester By The Sea)

8. Como Mejor actor:

Casey Affleck (Manchester By The Sea)}



Andrew Garfield (Hacksaw Ridge)



Ryan Gosling (La La Land)



Viggo Mortensen (Captain Fantastic)



Denzel Washington (Fences)

9. Como Mejor actor de reparto:

Mahershala Ali (Moonlight)



Jeff Bridges (Hell Or High Water)



Lucas Hedges (Manchester By The Sea)



Dev Patel (Lion)



Michael Shannon (Nocturnal Animals)

10. Como Mejor cinematografía:

Arrival

La La Land

Lion

Moonlight

Silence

11. Como Mejor diseño de producción:

Arrival

Fantastic Beasts

Hail Caesar

La La Land

Passengers

12. Como Mejor mezcla de sonido:

Arrival

Hacksaw Ridge

La La Land

Rogue One

13 Hours

13. Como Mejor maquillaje:

A Man Called Ove

Star Trek Beyond



Suicide Squad

14. Como Mejor score original:

Jackie

Passengers

La La Land

Lion

Moonlight

15. Como Mejor edición de sonido:

Arrival

Deep Water Horizon

Hacksaw Ridge

La La Land

Sully

16. Como Mejor mezcla de sonido:

Arrival

Hacksaw Ridge

La La Land

Rogue One

13 Hours

17. Como Mejores efectos visuales:

Deepwater Horizon



Doctor Strange



Jungle Book



Kubo

Rogue One

18. Como Mejor diseño de vestuario:

Allied

Fantastic Beasts

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land

19. Como Mejor canción:

Audition (The Fools Who Dream) – Emma Stone (La La Land)

Can’t Stop the Feeling – Justin Timberlake (Trolls)

City of Stars – Ryan Gosling y Emma Stone (La La Land)

The Empty Chair – Sting (Jim: The James Foley Story)

“How Fair I’ll Go – Aul’i Cravalho (Moana)

20. Como Mejor corto no animado:

Ennemis Interieurs

Le Femme et le TGV

Silent Nights

Sing

Timecode

21. Como Mejor documental:

Fire at Sea

I Am Not Your Negro

O.J.: Made in America

13th

Life, Animated

22. Como Mejor guion original:

Hell Or High Water

La La Land

The Lobster

Manchester by the Sea

20th Century Women

23. Como Mejor guion adaptado:

Arrival

Fences

Hidden Figures

Lion

Moonlight