Estas son las 10 mejores pelis para ver con tu “crush”

La lista de películas para ver con el cuadre, novia/o, la pareja “oficial”, el cacho, el mejor es nada… en fin, como le quieras llamar

A todos nos encanta ir al cine, pero en realidad sabemos que nos gusta llevar al cuadre a ver una película porque el ambiente se da para el romance. Pero, el ambiente es mucho mejor cuando se trata de invitarla/o a la casa. Más “seguro”, “relajado”, “económico”, “cómodo”, claro, claro. Esta lista de películas que preparamos varía entre clásicos hasta las más recientes.

Las películas de comedia, de amor, sensuales y las de un poco de acción son las ideales para ver con esa persona que te gusta, te atrae, a esa que le tienes ganas o inclusive a esa a la que amas.

Aquí la lista de películas con sus trailer:

1. Amigos con beneficios

Es una película que trata sobre unos chicos que por sus desamores pasados no quieren saber más nada de las relaciones amorosas. Por acuerdo mutuo, deciden tener relaciones sexuales pero manteniendo una simple amistad. Lo que ellos no sabían es lo que esto implicaría al pasar el tiempo.

2. Contando a mis ex

La película más cómica y romántica que podrás ver con tu pareja. Es una divertida historia de una chica que ha tenido relaciones sexuales con muchos chicos. Al llegar a los treinta años de edad, se da cuenta que ya debe tomar en serio las relaciones y decide buscar entre sus ex cuál es el hombre ideal para ella.

Su vecino, un obseso sexual será quien la ayudará.

3. 10 Cosas que odio de ti

Un clásico en comedia romántica. Trata sobre las hermanas Stratford quienes son completamente diferentes: Bianca es la hermana popular que sólo ha salido con un chico, mientras que su hermana mayor Kat es algo arisca y con muy mal genio.

Bianca conoce a Cameron, un chico nuevo en el colegio que se enamora de ella. Pero sólo tendrá un impedimento: ella sólo podrá salir con un chico una vez que su hermana lo haga primero.

4. 500 días con ella

Otro clásico que no puedes dejar de ver, así sea solo. Porque también funciona para el despecho. Tom Hansen es un arquitecto que trabaja escribiendo tarjetas de felicitaciones y que cree en el amor verdadero. Summer Finn, en cambio, dejó de creer en esta concepción del amor en cuanto sus padres se divorciaron.

Sus vidas se cruzarán cuando ambos se conviertan en compañeros de trabajo y él hará todo lo posible para enamorarla. Cuando ella decide terminar su relación, él repasará los 500 días que pasaron juntos para saber qué hizo mal y así poder recuperarla.

5. 3 metros sobre el cielo

Es un drama romántico adolescente que narra la historia de dos jóvenes que pertenecen a mundos opuestos. Es la crónica de un amor casi imposible, pero inevitable, que terminará arrastrándolos en un frenético viaje iniciático en donde juntos descubrirán el primer gran amor.

Ella es una chica de clase media-alta que está educada en la bondad, en la inocencia y en las normas. Él es un chico rebelde, impulsivo, inconsciente, aficionado al riesgo y al peligro encarnado en un sinfín de peleas y carreras ilegales de motos.

6. Loco y estúpido amor

Es una película de amor pero un tanto loca. A los cuarenta y tantos años, el recatado Cal Weaver está viviendo un sueño – buen trabajo, bonita casa, grandiosos hijos y un matrimonio con su amor de secundaria. Pero cuando Cal se entera de que su esposa, Emily, lo engañó y quiere el divorcio, su vida “perfecta” rápidamente se desmorona.

Peor todavía, en su ahora mundo de soltero, Cal, que no ha tenido una cita en décadas, se deja ver como el arquetipo de una persona no tranquila. Ahora, al pasar sus tardes libres solo en un bar local, el desafortunado Cal se vuelve el protegido del guapo treintañero Jacob Palmer. En un esfuerzo por ayudar a que Cal supere a su esposa y empiece a vivir su vida, Jacbo le abre los ojos a nuevas opciones: mujeres coquetas, tragos de hombre y un sentido del estilo que no puede encontrarse en tiendas regulares.

7. Nuestro video prohibido

Cuando Jay y Annie comenzaron su relacion amorosa, tenían una intensa conexión sexual – pero diez años y dos niños después, decidieron – ¿por qué no? – hacer un video de ellos mismos intentando cada posición del libro The Joy of Sex durante una sesión de tres horas. Ésta es una gran idea, hasta que descubren que su video más privado ha dejado de ser privado. Con sus reputaciones en juego, saben que están a solo un clic de ser expuestos al mundo. Su carrera para recuperar el video los lleva a una noche que jamás olvidarán.

8. De amor y otras adicciones

Maggie es una seductora mujer de espíritu libre a la que no le gusta sentirse atada a nada, ni siquiera al enorme reto al que se enfrenta con su salud. Pero Maggie encuentra la horma de su zapato en Jamie Randall, cuyo indiscutible y casi implacable encanto le funciona bien con las mujeres y también dentro del salvaje mundo de las ventas farmacéuticas.

La relación que Maggie y Jamie establecen gradualmente les coge a ambos por sorpresa, ya que se hallan bajo la influencia de la droga suprema: el amor. La mayoría de las relaciones evolucionan del amor al sexo. La suya va en dirección contraria, dando lugar, por tanto, a una sorprendente película a partir de una historia de amor nada convencional.

9. Yo antes de ti

La reciente película de amor, drama y comedia que no puedes dejar de ver. Louisa Clark sabe muchas cosas. Sabe cuántos pasos hay entre la parada del autobús y su casa. Sabe que le gusta trabajar en el café Buttered Bun y sabe que quizá no quiera a su novio Patrick. Lo que Lou no sabe es que está a punto de perder su trabajo o que son sus pequeñas rutinas las que la mantienen en su sano juicio.

Will Traynor sabe que un accidente de moto se llevó sus ganas de vivir. Sabe que ahora todo le parece insignificante y triste y sabe exactamente cómo va a solucionarlo.

Lo que Will no sabe es que Lou está a punto de irrumpir en su mundo con una explosión de color.

Y ninguno de los dos sabe que va a cambiar al otro para siempre.

10. 50 sombras de Grey

La película de amor y sexo que más fanáticada ha generado a partir de sus libros. Narrada en gran medida en Seattle, es la primera entrega de una trilogía que describe la relación entre una recién graduada de la universidad, Anastasia Steele y el joven magnate de negocios Christian Grey. Se destaca por sus escenas explícitamente eróticas, con elementos de las prácticas sexuales que involucran: bondage/disciplina, dominación/sumisión, sadismo/masoquismo (BDSM).

La segunda parte de esta película se estrena el próximo mes. No dejes de ver el trailer de 50 sombras más oscuras.