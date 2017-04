Erika Schwarzgruber no se casa en mayo

Mariángel Rodríguez|RevistaRonda



Erika Schwarzgruber realizó un “Live” en la red social Instagram para pronunciarse sobre la difusión del video sexual que grabó junto a Yorgelis Delgado y Kent James, en donde señaló que había sido extorsionada por el material audiovisual explícito, pero prefirió dejar todo en “manos de Dios” y asumir las consecuencias de algo que sucedió cuando tenía 21 años de edad.

“Fue mi torpeza grabarlo y no haber estado pendiente de borrarlo en algún momento”, dijo la actriz, quien aseguró que la situación por la que atraviesa a consecuencia de la filtración es muy dura. “Voy a empezar diciendo que no es una situación fácil, no cómoda, de hecho desde el punto de vista mujer, no es como Erika la actriz sino como ser humano. Quiero hablarles porque he vivido unas 48 horas infernales”.

Schwarzgruber dijo que no se arrepiente de lo que hizo con su expareja, Kent James, pues afirmó que para la época estaba enamorada, vivían juntos e incluso la relación duró siete años. Además, aseveró que aún sigue siendo amiga de Yorgelis Delgado, quien es madre de una niña hoy en día y para la cual pidió respeto.

“Cometí un error, aunque no sé si llamarlo error, sino una de las pasadas de facturas más caras en donde me están violando mi intimidad… No es fácil abrir las redes sociales y escuchar cómo me llaman, me señalan. Ver las redes infectadas de videos de chistes, de burlas, de memes…”, dijo.

Asimismo, la actriz recalcó que a pesar de que sus padres la han apoyado durante el momento difícil, para ella no es fácil porque sabe el daño irreparable que ha causado a nivel moral el pornovideo. “Esto ha afectado a mi familia, a mis padres quienes en ningún momento me dieron la espalda, en ningún momento me juzgaron, estuvieron allí… Es una vergüenza hacia ellos, a mis amigos y a mi pareja y a su familia”.

Además, quiso concientizar a la población de que trataran de no hacer de la “humillación pública” una tendencia. Agradeció a la comunidad de artistas a nivel nacional e internacionalmente, quienes enviaron sus mensajes de solidaridad.