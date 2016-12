WORK: ¿Con cuál trabajo te quedas?

Seleccionamos todas las canciones que contienen la palabra Work ya que es la moda y necesitamos que nos ayudes a escoger la mejor de todas

El estreno más reciente que contiene la palabra Work es el nuevo sencillo de las chicas de Fifth Harmony pero la verdad es que detrás del termino work se desglosa todo un sustantivo de la cultura pop y es que toda canción –y por ende también su video- que contenga este término deber ser obligatoriamente un tema para hacernos trabajar el cuerpo entero.

En lo que va de 2016 ya hay dos temas con este término, por un lado tenemos a Rihanna que con su trabajo se ha encargado de dejar en claro que nadie hace twerking como ella y en el otro extremo están las chicas de Fifth Harmony mucho más maduras y menos pop fresa. No tienen nada en común, solamente la palabra Work pero antes de estos dos temas hay varios himnos inolvidables del work.

Vamos a darnos un paseo por todas esas canciones que nos han hecho trabajar una y otra vez y que de alguna manera siempre sacarán nuestro lado más urbano:

Supermodel (You better work) – Rupaul (1992): Si de pioneros hablamos entonces debemos mencionar a la leyenda drag Rupaul que en una onda muy dance lanzó en la década de los 90’s este divertido tema que además fue una ventana que se abrió a la comunidad LGBT:

Work it- Missy Elliot (2002) La eterna reina del hip hop se hizo inolvidable en el mundo entero por el pegajoso ritmo de su canción y cuando pensábamos que no podía ser mejor llegó el súper video para esta canción:

Work It Out – Beyoncé (2002) en aquel entonces la reciente solita Beyoncé estrenaba el tema para la película Austin Power pero como la producción tenía mucha tela para cortar formó parte del disco Dangerously In Love.

Work – Ciara ft Missy Elliot (2009) Todo lo que incluya Ciara es sin duda alguna una alerta de buen baile y trabajo al máximo –al menos para ese año- . En una onda obrera muy sensual la cultura negra del hip hop se alza con esta unión entre Missy y Ciara

Work – Iggy Azalea (2013) La rubia promesa de ese momento se presenta con este sensual tema. Su primer sencillo que la catapultó al mundo entero declarándose desde ese momento una fuerte competencia para Nicki Minaj.

Work Bitch – Britney Spears (2013) El house domina en la música para este año y la princesa del pop decidió ponerse más oscura y dominante con la explicita canción. El tema perfecto para las discos y el trabajo había llegado finalmente

Work – Rihanna (2016) Una Rihanna que se había tomado un descanso para luego protagonizar una de las campañas más extensas y buenas de Samsung con el fin de generar todo el interés sobre su nueva era. Era en la cual Work es uno de los temas más movidos y hechos para bailar igual que ella:

Work From Home – Fifth Harmony (2016) Las chicas de Fifth Harmony ya no son las mismas de X Factor y las cosas infantiles quedaron definitivamente atrás. Con una serie de rumores de separación y otros comentarios en contra llena la nueva etapa titulada “7/27” y la verdad nos encanta este video que no se puede negar posee las influencia de un work anteriormente mencionado