Cesar Díaz: el maquillador que te hará sentir VIP

Buscamos a un panel de maquilladores y les hicimos las mismas preguntas, en esta ocasión, conversamos con un artista que te hará sentir muy vip, él es Cesar Díaz

Cesar Díaz es cibernéticamente conocido como @cesardiazvip ese es el usuario que verás detrás de toda gran producción o campaña fotográfica y es que él se ha encargado de ser uno de los maquilladores más cotizados del momento y por eso quisimos preguntarle de todo un poco sobre make up, belleza, sus consejos y experiencia.

Por las manos de Cesar Díaz han pasado muchas de esas personalidades que muchos de ustedes siguen como la Miss International Edymar Martínez, la modelo Mariana Méndez, la fashion blogger Mannolly Castillo y nuestra host preferida Caterina Valentino. Podríamos seguir mencionando nombres reconocidos pero este especial se trata del maquillador y no de la modelo.

Con muchos talleres nacionales e internacionales por venir, un montón de mujeres por maquillar y toda una maleta cargada de herramientas para hacer de su arte lo mejor, llega en exclusiva para nuestra página una entrevista donde conoceremos mucho más sobre todo el trabajo que realiza César Díaz:

¿Cómo descubriste que querías dedicarte al mundo del maquillaje?

Estoy seguro de que el me descubrió.

¿Quiénes son tus maquilladores favoritos? (venezolanos e internacionales)

Estoy seguro que cada maquillador tiene algo que hace que sea mi favorito, pero debo admitir que tengo mis corrientes, me gusta Julio cesar Alvarenga (@Jalvarengac), Jesus Palencia (@jepalencia), La Musu (@lamusu) y oscarosky (no se ni escribir su user, pero lo admiro también).

Por la parte internacional, admiro a Mario Dedidanovic, Kat Von D, Charlotte Tilbury y la lista es abrumadora entre los maquilladores que surgen en youtube.

¿Cómo te mantienes a la vanguardia? ¿Qué te inspira?

Acepto que soy individualista o tal vez un poco apartado de los grupos de maquilladores, eso no quiere decir que no los admire, sin embargo tomo las tendencias y las adapto a mi creatividad eso podría decir me mantiene en vanguardia. Relativamente.

Los maquillajes que jamás pasaran de moda para ti ¿cuáles son?

El maquillaje que nunca pasará de moda es aquel que haga sentir cómodo a quien lo lleve puesto porque en cuestiones de tendencias somos nosotros los que decidimos. Y es que aún podemos ver maquillajes icónicos que son llevados con mucha personalidad y marcan tendencia.

Una tendencia que ya deba desaparecer:

Ninguna, la moda crea tendencias, y como dicen “la moda vuelve”

¿Cuáles son los colores o tonos del momento? ¿Cuáles serán los del 2016?

Según las paletas más comercializadas en esta parte del trópico los tonos cálidos como los dorados, bronceados y colores tierras son infalibles en el maquillaje de esta temporada, pero también tenemos una gama de tonos fríos intensos, como el Morado, Azul entre otros que se asoman por momentos, y lo podemos ver en labiales de casa muy famosas.

¿Cuáles son esas cosas que nunca deben hacerse al momento de maquillarse?

Contestar el celular mientras te maquilla César Díaz ¡jajajaaja, no vale! De que se puede hacer de todo se puede, me ha tocado maquillar en situaciones que nadie imaginaría, uno se las ingenia.

Tus tips preferidos:

Cuidado de la piel, para mí esto es sagrado, (hidratación, protección solar, tonificar). Y como siempre recomiendo cuando se auto-maquillan, difumina bien cualquier producto, así se ve más pro.

Los mitos más absurdos en cuanto al maquillaje

No me atrevo a decirlos, ofendería a personas y no me gusta.

¿Cómo saber si es mejor un delineador liquido o en creyón? ¿Cómo saber cuál escoger?

Yo recomiendo los que son indelebles líquidos, pero lo principal es escoger con el cual seas más diestro.

¿Cuáles son tus planes? ¿Darás cursos para todos los que quieran adentrarse en el mundo del maquillaje?

¡Ya doy cursos jajajaja! y mis planes es seguir siendo maquillador de celebridades pero también de personas que no lo son, pues para mi todos son vip´s.

¿Qué se siente trabajar con algunas de las celebridades más cotizadas del año?

Siempre me siento bien admitido por las celebridades, para ser una persona introvertida me va muy bien con todos.

¿Cuál es el tipo de maquillaje que más amas hacer?

Natural look, yo observo a la persona y casi inmediatamente capto si es de preferencia de poco o mucho maquillaje, y entre poco o mucho, busco que se vea natural, ese es mi maquillaje.

¿Cuál(es) marca(s) recomiendas?

Cada quien tiene su marca, yo ya tengo la mía (Lancome), por supuesto tengo otras que me funcionan.

¿Qué consejos le das a una persona que quiera iniciarse en el maquillaje profesional?

Que se tome a pecho esto como un trabajo y no como una forma de ganar dinero, eso llegará con el tiempo, y siempre se debe hacer lo que de verdad te gusta. A veces me encuentro 24/7 y sigo con la misma simpatía.

¿Los errores más comunes a la hora de maquillar?

¡No hay error si es arte!

Finalmente ¿Qué tan necesario es el maquillaje para vivir?

Para vivir no hace falta maquillaje pero si un poco de contorno.

Tenemos otro bonus para ti, acá te dejamos el primer video sobre maquillaje que publica el venezolano Cesar Díaz junto a la Chica E! Venezuela 2014, Sandra Nieto. Disfruta de esta aventura llena de consejos: