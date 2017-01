Las mejores series de tv del año 2016

Superhéroes, ciencia ficción y mucho más en estas series

2016 ha sido un año de lo más completo en cuanto a series se refiere, con bastantes nuevos programas que han barrido un amplio espectro de géneros. Por supuesto, también ha habido muchísimas series que volvían tras sus respectivos parones y que han conseguido engancharnos con más o menos éxito a las pantallas de nuestros televisores, tablets u ordenadores.

En general, hemos pasado más horas de las que podrían considerarse sanas viendo series, y las que encontraran a continuación son las que más nos han gustado. Por supuesto, si extrañas tus favoritas, no olvides recordárnoslo en los comentarios de la parte inferior de la página. ¡Comenzamos!

Westworld

Teníamos que abrir esta lista con Westworld, la serie de HBO de Jonathan Nolan y Lisa Joy basada en la película de 1973 con el mismo título que ha servido de presentación a HBO en nuestro pais. Nos ha sorprendido lo brillante de su realización a pesar de pecar de ser algo lenta por momentos. Sus giros de guión y cliffhangers nos han terminado de enganchar y desear que llegue ya una segunda temporada de esta serie, que muchos calificaban como ‘sucesora de Juego de Tronos’… Y puede que no fueran demasiado desencaminados.

Stranger Things

Netflix nos sorprendió a todos cuando llegaba el verano con una de sus mejores series, Stranger Things. Una historia completamente original que llegó por sorpresa, a pesar de contar con un reparto más que potente. El éxito de la serie fue tal que nos devolvió de golpe y porrazo a los gloriosos años 80 y al espíritu de películas como los Goonies, E.T. y similares. 11, el demogorgon y ‘ese niño gordito sin dientes’ ya son parte de nuestro imaginario popular, y por eso precisamente, esta serie tenía que tener un sitio en nuestra lista de series del año 2016.

People vs. O.J. Simpson: American Crime Story

El juicio más famoso del siglo XX en Estados Unidos se convirtió en una exitosa serie de televisión que hace casi todo bien. Sus actores (con John Travolta, Sarah Paulson o Cuba Gooding Jr. entre otros) hacen un trabajo extraordinario, y el desarrollo de la trama se mueve a la perfección entre las polémicas raciales y sexistas del caso, que además se complementaron por un clima similar cuando se estrenó. Son solo 10 capítulos, pero merece la pena verlos si aún no lo has hecho… Porque se estrenó hace ya 11 meses.

Orange is the New Black

Piper Kerman sigue con sus aventuras en la cuarta temporada de estas series, que ha destacado por seguir ofreciendo nuevas tramas interesantes, personajes relevantes y varias interpretaciones estelares (que han valido premios y nominaciones al reparto y a Uzo Aduba). La calidad de la temporada ha sido tal que incluso ha repuntado en audiencia en Estados Unidos, respecto a lo visto en el tercera temporada.

Game of Thrones

La sexta temporada de Game of Thrones ha significado ese punto al que muchos fans de la obra de George R.R. Martin no querían llegar: la serie adelantando a los libros. A pesar de sus inicios demasiado lentos, ha tenido unos últimos episodios que se cuelan directamente en la lista de los mejores capítulos de una serie que seguramente vaya a seguir ganando Emmys hasta que desaparezca dentro de dos temporadas.

Penny Dreadful

Penny Dreadful nos sorprendió con una de sus series en un principio por su reparto estelar (con Eva Green, Josh Harnett y Timothy Dalton entre otros actores), pero nos enganchó por su propuesta de dar vida a los monstruos clásicos literarios en un universo gótico compartido. Así, Drácula, el hombre lobo, Frankenstein, Dorian Grey y compañía se han convertido en nuestros compañeros de aventuras durante 27 capítulos (a razón de 9 por temporada). Esta tercera temporada ha sido el cierre de la historia de John Logan (guionista de 24 de los 27 episodios), aunque ha sido más precipitado de lo que nos habría gustado. Aún con esas, una serie de visionado más que recomendable.

Black Mirror

Una de las series más curiosas y polémicas de los últimos años esta creada por Charlie Booker, en la que se tratan la evolución de la tecnología y cómo afecta a la sociedad actual, desde un tono oscuro y algo satírico. La primera temporada se estreno a finales de 2011 y contaba con tres capítulos autoconclusivos. La segunda llegó un año y tres meses después, con otros tres episodios. Después, hubo que esperar a finales de 2014 para un especial navideña, y desde entonces hasta el pasado 21 de octubre, el silencio. Fue en esa fecha cuando llegaron de golpe los 6 capítulos de la temporada 3, que no es tan extraordinaria como nos gustaría, pero sí que ofrece varios capítulos más que interesantes (por ejemplo el titulado San Junípero).

The Night of

Cuando la maquinaria televisiva estadounidense se pone a rehacer series extranjeras… lo hace a conciencia. Es el caso de The Night of, que se basa en la serie británica titulada Criminal Justice. HBO estrenó el pasado verano en Estados Unidos esta serie que consta de 8 episodios y gira en torno a las intrigas judiciales alrededor de un caso de asesinato. Puede no sonar demasiado interesante a priori, pero si le das una oportunidad te sorprenderá por la fidelidad con la realidad y lo interesante de su propuesta.

American Crime

La primera temporada de esta antología dramática sobre crímenes fue una de las sorpresas más agradables del 2015, y su segunda temporada mantiene el tono (aunque se estrenó bajo demanda a finales de 2015, se estrenó en la primera semana de 2016), aunque ha cosechado unos números algo más modestos. De nuevo, una serie sobre juicios y crímenes, aunque esta vez no esté basada en sucesos reales. Repiten algunos de los protagonistas de la primera temporada (Felicity Huffman y Timothy Hutton) y se ha confirmado ya que habrá una tercera temporada de la serie, en la que de nuevo repetirán personajes y actores de esta 2º temporada.

Unbreakable Kimmy Smichdt

Kimmy sigue adaptándose a la vida de Nueva York junto al elenco de amiguetes y conocidos que la acompañaron durante buena parte de la primera temporada. Todos tienen su momento de gloria durante esta gloriosa segunda temporada, que sabe mantener su peculiar sentido del humor, sin dejar de ser divertida y sorprender casi en cada capítulo. No sé a ustedes, pero aquí nos quedamos con ganas de más cuando terminamos de ver su décimo tercer capítulo. Casi contamos los días para que llegue la tercera temporada el próximo 1 de marzo.

Preacher

Una adaptación proveniente del mundo del cómic. En concreto de una obra de Garth Ennis y Steve Dillon publicada por la línea Vertigo de DC. En ella se cuenta la historia de un peculiar predicador, que vive con un ser dentro fruto de la relación prohibida entre un ángel y un demonio. Esto da al hombre unos poderes casi inimaginables que va descubriendo mientras busca encontrar a Dios, que ha abandonado el cielo tras el nacimiento del ser que habita dentro de nuestro protagonista. ¿Suena interesante? Lo es… Y además tendrá una segunda temporada el año que viene.

Narcos

Narcos ha sido una de las sorpresas del año en su segunda temporada, sobre todo por tratarse de una continuación que mantiene el glorioso nivel de los primeros 10 capítulos. ¿Quién no ha oído a algún amigo decir “hijueputa” a su prójimo, con un acento un tanto peculiar? Pues de ahí viene. Su segunda temporada se estrenó en septiembre, de golpe, y nos ha dejado con ganas de más, a pesar de que su final nos hacía pensar en que se cerraba la serie. Nada más lejos de la realidad, ya que habrá tercera temporada de Narcos, que contará con la participación de dos actores españoles: Javiér Cámara y Miguel Ángel Silvestre.

The Get Down

Baz Luhrman (Moulin Rouge) nos lleva a un singular viaje al Nueva York de los 70, en el que se gestó la cultura Hip Hop. The Get Down es toda una superproducción de Sony Pictures Television para Netflix (ha costado la friolera de 120 millones de dólares, a razón de 10 millones por episodio) que mezcla historia, ficción, musical, drama… Y lo hace bien en casi cada una de sus facetas. Es curioso además la forma en que se nos ha presentado, estrenando la primera parte de su primera temporada a principios del verano pasado, y dejando el resto de capítulos para dentro de unos meses, en algún punto aún no determinado de 2017.

The Walking Dead

Aunque la calidad de lo que va de séptima temporada no es precisamente elevada (los bajones en el ritmo son más que notorios), no podemos dejar de recomendar prestar atención a esta serie de AMC que se estrena cada lunes en FOX. Ahora mismo estamos de parón de mitad de temporada, pero la segunda parte de esta tanda de capítulos promete ser de lo más interesante. Se estrenarán a razón de un episodio por semana a partir del 12 de febrero en Estados Unidos.

The Expanse

The Expanse es otra de esas series que los fans de la ciencia ficción no se pueden perder, aunque si somos estrictos no debería estar en esta lista, puesto que se estrenó en Estados Unidos a finales de 2015. Su segunda temporada está ya muy cerca (se estrenará el 1 de febrero en Estados Unidos), no podemos más que recomendaros que le echen un vistazo. Intrigas espaciales en un futuro en el que la humanidad ha conquistado el sistema solar, con enfrentamientos y tensiones entre la Tierra, Marte y el Cinturón de asteroides… Interesante.

You Are The Worst

Una comedia de lo más peculiar, que gira en torno a una pareja que se forma en tras una boda de la que ambos son expulsados y calificados como “lo peor”. Desde entonces (eso fue en la primera temporada), Jimmy y Gretchen han vivido montones de experiencias, aunque casi siempre de una forma que podríamos considerar de cualquier forma menos romántica, por lo autodestructivo de sus personajes. Si te gustan este tipo de producciones, no deberías perdértela.

The Night Manager

Una mini-serie de seis episodios basada en una novela de John Le Carré, con el mismo nombre. Si no te atrae por su pareja de protagonistas (Tom Hiddleston y Hugh Laurie), lo hará por su propuesta (muchos consideran el papel de Hiddleston como su carta de presentación como un posible futuro James Bond), en la que un manager de hotel es ‘fichado’ por los servicios de inteligencia británica para infiltrarse en el círculo de un traficante de armas. No es solo que la premisa argumental suene interesante, sino que también lo son sus escenarios (los Alpes Suizos, Marrakech, Mallorca…), y su realización también es brillante.

The Magicians

Se estrenó a finales del año 2015 en Estados Unidos, pero nos entretuvo durante el 2016. Se trata de una serie basada en una saga literaria ya escrita (y cerrada) de Lev Grossman, que podría definirse como una mezcla de Harry Potter y Juego de Tronos enfocada a un público más adulto. Hay trucos de magia, sí, pero también hay sangre y muerte.

Better Call Saul

Saul Goodman, el abogado salido de Breaking Bad protagonista de su propia serie, Better Call Saul, ha resultado ser un gran personaje protagonista, capaz de atraer nuestra atención y la de los críticos, además de, por el camino llevarse montones de premios. Por ahora vamos a temporada por año, llegando la tercera durante 2017. Si mantiene el nivel de las dos primeras temporadas, volverá a estar en esta lista el año que viene.

Bojack Horseman

Esto de los dibujos para adultos es todo un filón. De hecho nos hemos visto MUY tentados de incluir también en la lista la segunda temporada de Rick & Morty, pero finalmente nos hemos decantado por la tercera temporada de Bojack Horseman. Esta vieja estrella venida a menos sigue siendo tan divertida e irreverente, pero también muy dura, como solía en sus dos primeras temporadas, aunque haya perdido algo del factor sorpresa que tanto nos gustó. Ya estamos deseando que llegue la cuarta temporada a Netflix (aunque aún queda tiempo para eso).

Luke Cage

La última (por el momento) serie de superhéroes de Netflix nos dejó algo más fríos de lo que esperábamos, por su desarrollo algo irregular, con una primera parte brillante, y una segunda mitad de temporada algo más flojilla. Aún a pesar de eso, nos gustó mucho la forma que tiene Luke Cage de representar el Bronx y su cultura, sin dejar de lado la importancia y talante del personaje de Luke Cage. Además, sirve de antesala para Iron Fist, que promete ser (esta vez sí) bastante más movidita que estas aventuras.

Outcast

La nueva serie de Robert Kirkman, el creador de The Walking Dead, causó mucha expectación y, aunque sin hacer al final demasiado ruido, mantuvo bien el nivel en su primera temporada. Las posesiones demoníacas y el extraño pueblo donde se desarrolla la trama nos han cautivado. Aunque tuvo algunos altibajos en la mitad de la temporada, tiene tres capítulos finales de infarto. Y termina con un fabuloso ‘cliffhanger’ que nos dejó con muchas ganas de más para la próxima dósis, si es que llega. Fox confirmó que habría segunda temporada, pero esto lo hizo antes de estrenar la primera. ¿Veremos más de los demonios de Robert Kirkman? Esperamos que sí.

Flash

Flash siempre ha sido nuestro ojito derecho en esto de las series de superhéroes de CW y DC… Aunque se esté volviendo algo enrevesado con el asunto de los multiversos. Barry Allen y compañía nos ofrecen una serie interesante y divertida, con momentos de comedia y tensión, y sin la sobriedad que ha caracterizado, por ejemplo a Arrow. Ahora mismo estamos esperando que se reanude la tercera temporada tras el parón de finales de año, en una temporada en la que ha habido casi de todo, desde crossovers entre varias series del universo CW-DC a invasiones alienígenas.