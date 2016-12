Los 9 errores que cometen los hombres al vestirse

Hombres, hay cosas que deben irse para nunca volver y ahorita vamos a hablar de los 9 errores que jamás deben seguir cometiéndose

Por Samuel González / @Ese_desamuel

Las tendencias de la moda cambian a diario pero el estilo de un hombre debería mantenerse inamovible. Sin embargo, más de uno comete –quiero creer que inocentemente- el error de usar medias blancas a lo Michael Jackson o la camisa de vestir fuera del pantalón para lucir “cool”, aparte de muchos errores que aquí mencionamos para que no caigan otra vez.

Exhibir la ropa interior

Su nombre lo dice: “ropa interior”, interior de “interno”, de “adentro de”. Si está tan explícito, ¿por qué veo todos los días más de una liga Calvin Klein o Marco Polo por allí? A nadie le interesa saber la marca de tus bóxers o de qué color es el elástico. Aprovechen esta prenda para disfrutar de su intimidad o la comodidad de su hogar, y pónganse un pantalón que sí sea de su talla o un cinturón que los amarre.

Medias blancas

Chicos, solo a Michael Jackson le funcionaba esto. Nadie quiere ver medias blancas cuando estás vestido de traje o casual, ellas siempre deben ir en colores oscuros y a juego con su pantalón. Las medias blancas de toalla deben usarlas para entrenar, no para ir a trabajar. Si lo que quieres es variar el look masculino, hazlo de la manera correcta sin rayar en lo ridículo. Aquí te doy unos consejos para que aprendas a combinar tus medias.

>>Acá te enseño cómo usar correctamente las medias<<

Cholas para salir

No, no y no. Las cholas son para la playa, no para salir a pasear. Combinarlas con bermudas puede ser refrescante, pero no para un hombre que se preocupa por su imagen. Aunque la temperatura te sancoche los pies, hay maneras de estar fresco sin mostrar tus “enanitos”: usa zapatillas de tela o mocasines delgados.

Camisa de vestir fuera del pantalón

Independientemente del estilo que tengas, cuando cumples cierta edad y adquieres algunas responsabilidades que requieran presencia, la camisa fuera del pantalón no te hará ver “cool”, sino como un adolescente saliendo de una fiesta de 15 años. Evita caer en este error, nada mejor que contener tu camisa con un cinturón, así exteriorizarás tu figura.

Corbata por encima o debajo del cinturón

Siempre, siempre, siempre deben terminar sobre la hebilla del cinturón. No importa si son gruesas o delgadas, el final no debe estar antes ni después. A la hora de elegirla es importante la calidad y cualidad de la tela, siempre aconsejo las lisas, a rayas o con figuras geométricas.

Ropa deportiva fuera del gimnasio

Para mí, el peor de los errores. Las camisetas de carreras, sudaderas o zapatos para correr solo deben ser usados para lo que fueron diseñados: ejercitarse. Trabajar o salir con estas prendas es como volver a tener 7 años. Fuera del gimnasio, los hombres con presencia usan de todo menos ropa de gimnasio.

Camisa demasiado desabrochada

Si tienes más escote que una mujer, estamos mal. Mi respuesta ante una camisa de cuello V profundo o demasiado desabrochada es un “NO” rotundo. Si estás de traje, abrocha todos tus botones, sin dejar desprendido el primer botón, sé que a veces suele ser incómodo, pero si tienes una camisa de tu talla no tendría por qué; si estás informal, con desabrochar 2 o 3 botones de tu camisa es más que suficiente.

Logotipos y nombres de marcas a la vista

Al igual que la ropa interior, a nadie le interesa saber si tu camisa es Zara o Pull and Bear. Cualquier prenda con marcas o logotipos debería estar fuera de tu closet. Si todavía te quedan algunas, estás a tiempo de sacarlas.

Mangas muy cortas o muy largas

Las mangas no deben exceder 0,5 o 1,5 centímetros de tu saco, ni más, ni menos. No deben caer sobre la mano sino rodear tu muñeca. Lo mismo aplica para las chaquetas. Nada como unos puños inmaculados en un hombre elegante.