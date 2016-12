POLÉMICA: Sam Smith recibe una lección inesperada

El cantante Sam Smith ganó un Oscar y todo parecía ser una alegría para él hasta que otro ganador del galardón le dio una bofetada tecnológica a través de Twitter y no lo podemos creer

Unos de los momentos más comentados de la noche es la victoria de Sam Smith y Jimmy Napes por mejor canción original con Writing’s on the wall. Todo iba bien a pesar de que el mundo entero esperaba que Lady Gaga se llevara al hombrecillo dorado a su casa por Til It Happens To You.

Las sorpresas nunca pueden faltar en los Oscar y lo que Sam Smith no sabía que no solamente al llegar a casa recibiría un ataque descomunal por los amantes de Lady Gaga sino que su emotivo discurso no tuvo el efecto que él quiso lograr. Sam Smith al momento de aceptar su Oscar dedicó su premio a la comunidad LGBTI y dijo sentirse orgulloso de ser el primer hombre abiertamente homosexual en ganar un Oscar pero hay algo que no sabía. Primero ve su discurso acá:

La mañana siguiente, el productor, escritor y creativo Dustin Lance Black se dirigió a twitter para lanzar una gran bomba a Sam Smith. El ganador de un Oscar en el 2009 dio un discurso verdaderamente emotivo sobre la homosexualidad al ganar por mejor guión con la cinta Milk que es además de temática homosexual. Pero eso no fue todo, hay algo aun peor detrás de todo esto.

Dustin es la pareja del nadador olímpico Tom Daley, no es solo su pareja sino su prometido y además de compartir el discurso ofrecido por él mismo en el 2009 a través de su cuenta en twitter agregó una frase muy fuerte: “Hey Sam Smith, si no tienes idea de quién soy, quizás ya es tiempo de que dejes de escribirle a mi prometido”:

Hey @SamSmithWorld, if you have no idea who I am, it may be time to stop texting my fiancé. Here's a start: https://t.co/8hGTRtIaMK — Dustin Lance Black (@DLanceBlack) February 29, 2016