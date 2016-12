RED CARPET: Los premios Oscar 2016, un festival de colores

Los premios más codiciados por los actores y la premiación más elegante de año, el premios Oscar 2016 dejó una alfombra roja llena de muchos colores, vestidos increíbles y atuendos alucinantes

Muchísimas telas para cortar en esta alfombra roja de los premios Oscar 2016, con cada año que pasa el hecho de sorprender con un traje adecuado se hace una tarea más complicada pero para algunas estrellas resaltar y lucir asombrosas no es algo del otro mundo. Muchas actrices son las que no necesitan demasiado para dejarnos sin aliento y prueba de eso es Charlize Teron, Brie Larson y Olivia Munn.

Por otro lado, los cantantes nominados a mejor canción original tienen la oportunidad de resaltar en un evento que está “fuera” de su campo habitual y Lady Gaga destacó por su talento y más por su estilo muy sofisticado y alabado. Las actrices icónicas de Hollywood como Cate Blanchett pueden darse el tupé de apostar por un estilo más arriesgado, pero insistimos, solo ella puede lucir como un jardín de ensueño y no un florero atiborrado.

Por más elegante que pueda ser la noche ¿quién dice que no pueda reinventarse y lucir desafiante? La elegancia no escatima y aunque a veces menos es más, Kerry Washington se enmarco en cuero negro y tela blanca para no ser olvidada y tras esta valiente actriz está Rooney Mara que nos hizo alucinar con un vestido poderoso que habla por sí solo.

Pero no todo es siempre luz y halagos y en esta oportunidad Kate Winslet se lleva los paltos rotos porque esa tela negra que parecía tornasol simplemente no funcionó muy bien, no obstante, su belleza la salva por mucho, claro, también su amor por Leonardo. ¡No estás sola Kate! Son muchos los desaciertos así que pasemos nuestro ojo crítico por cada look en la red carpet de los Oscar 2016 y prepárense para el festival decolores que están a punto de ver:

Bueno, a ella jamás podríamos odiarla pero a su traje sí. Te admiramos y respetamos por siempre Whoopi. Además, sus accesorios si eran matadores.

El vestido que tiene divida las opiniones, esta ganadora, Alicia Vikander se vistió de Louis Vuitton para esta ocasión y a nosotros nos gusta el color, amamos su papel pero no estamos seguros de la estructura de este traje.

Nos gustó mucho este nuevo estilo de Jennifer Lawrence lleno de encajes, cabellera lisa y maquillaje claro, una dualidad entre lo puro y oscuro.

¿Demasiado normal luce Rachel McAdams? Pues si comparamos este traje con el que utilizó en la after party, sí que lo es. Sin embargo, no encanta este tono. Vestido de August Gett

La dama de la noche luciendo increíble en 3D, Cate Blanchett estará en la mente de todos con este Armani Privé.

Saoirse Ronan demuestra que puede ser extremadamente sexy de rubia y con un vestido muy sensual color verde esmeralda de Calvin Klein.

Brie Larson is killin’ it con este vestido azul de Gucci lleno de capas con telas plegadas y un cinturón de toques metálicos que nos encantan.

Rooney Mara luce como una súper heroína que decidió irse de fiesta. Nos encanta este diseño de Givenchy.

Nuestro ganador de la noche, Leonardo Dicaprio, todo un galán.

Su eterna compañera no corrió con tanta suerte. Kate Winslet apostó por un vestido demasiado controversial que no favorecía su figura.

El mexicano Alejandro Gonzalez Iñárritu acompañado de su esposa Maria Eladia.

Nuestro chico danés, Eddye Redmayne con un traje de Alexander McQueen acompañado de su guapa esposa Hannah con un vestido sencillo pero encantador.

El chico más adorable de toda la noche, Jacob Tremblat sabe lo que hace en su traje Armani.

Matt Damon muy elegante junto a su sensual esposa Luciana Barroso.

Nuestro chico de fantasía, Tom Hardy lookin’ like a bad boy junto a la afortunada y elegante Charlotte Riley

Sylvester Stallone luciendo invencible junto a Jennifer Flavin quien optó por algo clásico y sencillo.

Christian Bale haciendo del color negro algo poderoso acompañado de Sibi Blazic, no nos gustó su vestido pera amamos su clutch.

Michael Keaton luciendo clásicamente elegante.

A esto nos referíamos cuando dijimos un florero abarrotado, pero como Amy Poehler tiene un sentido del humor bastante bueno, seguro se disfrutó la noche a pesar de todo.

La futura madre, Emily Blunt nos hace casi imposible ser malos con ella y su vestido. Si quería lucir como una dama, entonces lo logró.

Lady Gaga es toda una reina moderna con este ingenioso diseño de Brandon Maxwell.

Julianne Moore si es una prueba de que mientras más años se tienen, mejor puede lucirse. Chanel se encargó de vestir a esta poderosa actriz.

Nuestra eterna Emperatriz Furiosa se recuperó de todo el asunto Mad Max y luce radiante este rojo diseño de Dior. ¿Será que se vistió con la sangre de sus enemigos?

Una dominatrix muy elegante, así lució Kerry Washington con el diseño de Versace. Nos encantan esos zapatos.

Tina Fey viste con el color de la vanguardia, este look sí la favorece. ¿Y el collar? On point.

Nos encanta que Jared Leto siempre se atreva a lucir distinto y destaque por utilizar atuendos divertidos y fuera de lo común, eso se lo debemos al diseño de Gucci. Alerta: Las flores solo lucen bien con el atuendo correcto, dejen de inventar. Lo único que no nos convence son los zapatos.

¿A Elle Woods le habría gustado este vestido? A Reese Witherspoon sí, sin embargo parece ser más pequeño que ella.



The Weeknd siendo, The weeknd.

Un atrevido color naranja junto a una estructura ingeniosa, así es el vestido de Stella McCartney utilizado por Olivia Munn.

Una de las parejas más queridas de Hollywood, Chrissy luce simplemente espectacular dándole clases a Kim Kardashian de cómo se deben usar las flores cuando estás embarazada -gracias a Marchesa- y John Legend luciendo adorable.

Heidi Klum is a pretty mess.Creemos que sin la manga larga y las flores, el vestido sería mucho mejor. Hasta Marchesa puede “equivocarse”.

Después millones de comparaciones con un atuendo similar utilizado por Meryl Streep llega la versión renovada del traje dorado por Tom Ford. A nosotros nos gusta más este look que utilizó Margot Robbie.

Cosmopolitan catalogó este look de Jennifer Garner como “la mejor venganza” y probablemente Ben Affleck y su antigua niñera están teniendo problemas al verla tan radiante. ¿Vamos a ver cómo la nueva pareja de Ben copia también este estilo? Diseño de Versace.



Naomi Watss es la mejor prueba de que un vestido puede ser una explosión de colores sin ser un desastre. Podemos decir que vivan las lentejuelas con este traje de Armani Privé.

Luciendo molesta pero sofisticada. Jenifer Jason enviste algo muy glam con este bello vestido rosa pálido.

Daisy Ridley nos defraudó un poco con este atuendo demasiado señorial de Chanel para ella. Aun así nos hace decir, fight like a girl.

Tonos platinados visten a Sophie Turnet con una creación de Galvan London. Menos es más.

Patricia Arquette luce un diseño conservador, con un azul petroleo y un juego de lazos muy ingenioso.

A nosotros simplemente no nos gustó este vestido en Sofia Vergara, no es ella y no luce como ella y Marchesa quizás no fue la elección correcta. No es un mal vestido, solo una mala decisión.

Olivia Wilde lucia no solo un gran escote sino un vestido plisado que en la parte trasera parecía esconder sus alas esperando el momento ideal para volar. Este Valentino es una obra de arte y su acompañante Jason Sudeikis luce muy sensual.

Priyanka Chopra utiliza un vestido de uno de nuestros diseñadores preferidos, Zuhair Muhrad y no podemos decir nada malo al respecto, es muy sublime y elegante.