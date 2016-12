Mejor película: Lo que debes saber de las nominadas

Hoy se celebra la noche más grande de Hollywood, nuevas estatuillas doradas serán repartidas y tú debes conocer datos precisos y prácticos sobre la posible mejor película del 2016 y te ayudamos con eso



Juguemos a las adivinanzas y predicciones pero sobre todo vamos a ayudarte porque si eres de esos que no ha visto ninguna de películas nominadas a mejor película –deberías salir de esa cueva- , este es el especial perfecto para ti, porque luego leer lo siguiente, al menos no estarás tan perdido/a en lo que pudiese suceder esta noche de los Oscar.

Son 8 películas que se disputan por ganar la categoría más importante de la noche y este año tenemos una variedad temática bastante evidente que va desde mucho amor hasta una matanza por la libertad. A continuación, te contaremos lo que está detrás de cada película sin caer en extensos análisis que te agoten, explicaremos su mensaje principal y qué las hace diferentes sin caer en sinopsis que puedes conseguirlas en cualquier lugar. -si, puedes googlearlo por ejemplo-

A solo horas de conocer a la gran producción ganadora del magno evento, nos daremos un último paseo por los 8 filmes que destacan dentro de un cine cada más competitivo:

Brooklyn: Una historia de amor y crecimiento personal, protagonizada por la bella y particular Saoirse Ronan que emprende el viaje de su vida y al parecer su presente cambia totalmente más de una vez. Esta película sería una reconciliación con el romance si ganase en la categoría. Si bien no es una historia muy elaborada y puede ser un poco cliché tiene giros buenos y una estética envidiable. De nuestras favoritas aunque no probablemente la de los jurados.

Mad Max: El toque irreverente de la categoría, un éxito, mejor dicho, un blockbuster nominado a mejor película, ¡esa es la sorpresa!. Sin embargo al ver la historia donde Charlize Teron y Tom Hardy se convierten en los héroes de una población mientras luchan contra una dictadura de ultratumba entendemos perfectamente esta nominación. Mad Max tiene un mensaje contundente de la disputa constante por la libertad de una nación que permanece silente y agonizante en la espera de un Mesías que jamás se pensó.

Bring Him Home: Si, de nuevo debemos salvar a Matt Damon, incluso después de detestarlo un poco por su papel en Interestelar -en el mejor sentido actoral claro-. Este amante del espacio viaja hasta Marte para enfrentar las pruebas más difíciles. Superación y redención son palabras que pueden calificar esta película y seguramente La Nasa estaría muy feliz si esta si se llevará el galardón.El universo tiene mucho para contarnos y debemos tomarlo más en serio.

The Revenant: La polémica nunca puede faltar y todos los ojos están puestos sobre Iñárritu y Leonardo Dicaprio. Si ganase la codiciada nominación se estaría recompensando no solo la creación sino a su vez todo el vía crucis que tuvo que vivir el equipo de producción, el director y el actor para llevar a cabo una película llena de momentos fuertes y una dosis de historia que remonta a lo que implicaba “ser un hombre” en dicha época. Para nosotros no es una película que cambia la vida de alguien pero si es un buen producto final, audiovisualmente hablando. Pro supuesto, podría perfectamente llevar al escenario a un actor que merece una estatuilla desde el inicio de los tiempos.

Room: Brie Larson se ha llevado ya unos cuantos premios por su actuación en esta cinta y es que sin duda alguna nos hizo creer que jamás sería feliz. Un secuestro de por medio, mucho drama, una infancia truncada y oportunidades arrebatadas constituyen la estructura principal de esta inolvidable habitación. Dejando un lado la acción comercial, la política común y el romance renegado, Room aboga por el renacimiento de una madre y un hijo que vivieron en la oscuridad por más tiempo del que cualquiera pudiese desear e imaginar.

Spotlight: Una película como pocas, de esas que se convierten en un referencia necesaria para los comunicadores sociales. Un film que permite a los periodistas reconciliarse con el factor realmente importante y el poder que reside en la creación de un mensaje y el desmantelamiento de un escándalo. La justicia se convierte en artículos que desenredan toda una mafia religiosa donde los niños eran víctimas y la sociedad permanecía cegada hasta ese entonces. El despertar de una comunidad podría llevarse ese dorado premio.

The Big Short: Una oda completa y en gran magnitud a una parte de la historia americana y la crisis tan dramática que se vivió en EEUU en el año 2007. Una producción basada en un hecho dramático y real que afectó a multitudes y que pudo ser mucho peor de no ser por estrategas inteligentes. Política, caídas, y un gran equipo conformado por un puñado de actores que juntos podrían ser la liga de la justicia actoral del momento. Un guiño absoluto a la “cultura política americana”.

Bridge Of Spies: La obra del director más alabado por muchos y sobre valorado para tantos otros. Spielberg revive los acontecimientos de la guerra fría desde otra perspectiva clave como la retención de un espía ruso y otro elemento bastante clave para la historia que no te diremos. Puente de espías se caracteriza por resaltar el profesionalismo de un abogado y todo el proceso que implica desenmascarar la codicia y avaricia de dos lados afectados por problemas históricos. A veces hay que hacer lo impensable para llegar a nuestros objetivos.