5 historias del submundo de Star Wars que servirían para el cine

El éxito de Rogue One: Una Historia de Star Wars ha probado lo que muchos de nosotros ya sabíamos desde hace tiempo: hay un enorme apetito de más aventuras en acción real del universo Star Wars incluso si esas historias surgen desde fuera de la saga principal. Disney y Lucasfilm pueden considerar las historias del Universo Expandido como no canónicas, pero la franquicia aún tiene una masiva mitología que no hace más que crecer.

La película en solitario de Han Solo ya está programada para 2018, seguida del Episodio IX en 2019, pero por el momento no tenemos idea de los planes de más películas de Star Wars: Anthology más allá de 2020. En un momento dado, el director de “4 Fantásticos” Josh Trank estaba destinado a dirigir una película sin título de Star Wars (probablemente sobre Boba Fett), pero no hemos escuchado mucho más sobre ese proyecto desde que él y Lucasfilm siguieran caminos separados.

Probablemente Disney no vaya a dejar pasar un año entre películas de Star Wars, por lo que solo es cuestión de tiempo antes de que un nuevo director firme por esa tercera antología y sabemos de qué va a ir. Mientras tanto, tenemos una serie de ideas para futuros spin-offs, y vamos a comenzar por rebuscar entre el submundo de Star Wars y sus bajos fondos.

Star Wars: Underworld

Desde que Disney adquirió Lucasfilm, la serie de televisión Star Wars: Underworld lleva mucho tiempo en el olvido y abandonada. Pero hubo un tiempo en que George Lucas estuvo completamente volcado en el proyecto y reclutó a guionistas como Ronald D. Moore, Tony McNamara, Stephen Scaia y Fiona Seres para desarrollar el show y escribir sus guiones.

La serie iba a explorar los bajos fondos de Coruscant con nuevos personajes situados en el periodo hasta entonces vacante entre La Venganza de los Sith y Una Nueva Esperanza. Este submundo fue brevemente mostrado en El Ataque de los Clones, y ofrecía una oportunidad de explorar los rincones más oscuros del Universo Star Wars. El productor Ricky McCallum lo llamaba abiertamente “Deadwood en el espacio” y apuntaba que podría haber aportado unos cuantos personajes de las novelas mientras que lidiaba con algunos de los momentos importantes de las historias de Han Solo y La Princesa Leia (sin hacer de ellos los personajes centrales).

Esto todavía podría ser un área por explorar en las películas de Star Wars, por lo que podemos figurar que todas esas ideas para el show TV (y quizás el arte conceptual también) han estado rondando por Lucasfilm, solamente esperando para ser explotadas de algún modo.

Star Wars: 1313

El videojuego Star Wars 1313 fue otro de los damnificados por el acuerdo con Disney, pero duró algo más que Underworld. También habría tenido lugar en Coruscant, específicamente en el “nivel 1313”. Lucasarts incluso llegó a mostrar algo de gameplay de 2012. Se rumoreaba que el juego seguía a un joven Boba Fett incluso antes de que se convirtiera en el cazarrecompensas más temido de la galaxia, por lo que tal vez fue algo en la línea de Boba Fett Begins.

Ya en 2015, la presidenta de Lucasfilm Kathleen Kennedy dio pistas de que tanto Underworld como 1313 todavía estaban sobre la mesa. Según contó a Slash Film “es un área en el que hemos invertido mucho tiempo, leyendo el material que [George] Lucas creó es algo que nos gustaría mucho explorar. Y también está 1313, el juego donde estaba [arte conceptual increíble]. Así que nuestra actitud es, no queremos descartar nada de todo ese material. Es oro. Es algo en lo que hemos invertido mucho tiempo, discutido sobre ello y podríamos perfectamente desarrollar en un futuro. Definitivamente queremos”.

El Jedi caído

Rogue One no necesitó de un Jedi como personaje principal para conectar con la audiencia, pero el submundo de Star Wars es otra oportunidad para mostrar lo que sucedió con algunos de los Jedi que consiguieron permanecer ajenos al radar del Imperio. Por mucho que nos guste ver a Darth Vader dando caza al último de los Jedi (tal y como se cuenta en la película original), podría haber sido incluso más interesante ver a un Jedi con más conflictos morales como Quinlan Vos, o su amante Asajj Ventress, reinventarse a sí mismos como criminales. Los Jedi de las películas siempre han sido mostrados como santos, pero el Universo Expandido nos enseñó que puede haber distintos tonos de gris en estos personajes. ¿Un cazarrecompensas con sable láser? ¡Piensa en las posibilidades!

Sol Negro

Star Wars: Sombras del Imperio es algo divisivo entre los fans de Star Wars, y ya no forma parte de la continuidad. De todas formas, aún hay ciertos elementos en ese relato que potencialmente merecen ser explorados, como el sindicato criminal conocido como Sol Negro. El Príncipe Oscuro Xizor de ese grupo fue presentado originalmente como alguien que era una verdadera amenaza para la permanencia de Darth Vader con el Imperio, y hay algo muy tentador sobre el hecho de dar al Señor Oscuro de los Sith un rival que no esté intimidado por él. Hemos visto en Rogue One que Vader aún puede funcionar en pantalla, y funciona bien, por lo que una dinámica Vader-Xizor podría ser genial. Además, la guardaespaldas androide de Xizor, Guri, tiene un arco intrigante por sí misma, ya que pareció ir ganando sensibilidad.

Incluso si Lucasfilm no está interesada en revisitar algunos de estos personajes, la idea del Sol Negro por sí misma es muy intrigante. Se supone que es la organización criminal más grande de la galaxia, lo que sugiere la posibilidad de que Star Wars tenga un conflicto criminal épico con Sol Negro enfrentándose a otros como los Hutt.

Cazarrecompensas

“Cazarrecompensas. No necesitamos esa… basura” Esas son las palabras del Almirante Firmus Piett… pero realmente los necesitamos. Esos momentos de cazarrecompensas golpearon tan fuerte en los fans que aún resuenan todavía hoy. Obviamente Boba Fett es el cazarrecompensas más popular del grupo, pero nos encantaría saber más sobre el droide asesino conocido como IG-88, que en esencia era su propio jefe. Otros personajes como Bossk y Dengar también son intrigantes visualmente hablando, y sus trasfondos están abiertos ahora que su continuidad previa se ha ido.

De todas formas, no hay razón alguna por la que una nueva película de Star Wars no pudiera introducir incluso más cazarrecompensas a la mezcla. Parece una profesión muy popular en este universo, por lo que podrían ser los personajes perfectos para liderar una historia de Star Wars más madura.

Quizás pase un tiempo antes de que Lucasfilm anuncie sus planes para la tercera trilogía, pero la abundancia de material en el submundo de Star Wars nos hace pensar que se colocará en un buena posición.